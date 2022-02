Per le strade di Donetsk i carri armati russi non si vedono, eppure sono arrivati. Nelle notte di tra lunedì e martedì è stata avvistata una lunga colonna di mezzi militari giunti dalla Federazione Russa che avanzano nella regione meridionale del Donbass. Impossibile stabilire dove fossero diretti. Inoltre da quando Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento delle due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk negli alberghi sono comparsi degli specialisti militari russi. Difficile dire se si tratti di appartenenti all’esercito regolare oppure di milizie private che il Cremlino utilizza nelle aree di crisi, come il famigerato Gruppo Wagner, la compagnia militare privata che da anni opera nelle zone in cui Mosca ha interessi.

Si continua a negareIntanto, il Cremlino e le autorità delle...