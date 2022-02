La realtà virtuale del metaverso ha portato a Mark Zuckerberg conseguenze dolorose nel mondo reale, visto che oggi all’apertura delle contrattazioni del Nasdaq il titolo Meta Platforms è crollato da 323 a 244 dollari, cioè di oltre il 24%, uno scherzetto da meno 215 miliardi di capitalizzazione. Colpa del primo report diffuso dall’azienda dalla trasformazione da Facebook in Meta, avvenuta all’inizio di dicembre, e del fatto che per la prima volta nella storia di Facebook gli utenti attivi giornalieri sono in leggero calo, ma anche delle nuove politiche della Apple. Cosa sta succedendo al gigante tech?

Apple

Lo scorso aprile l’azienda diretta da Tim Cook ha modificato il suo software per l’iPhone, con le applicazioni a chiedere agli utenti la l’autorizzazione per tracciarli. Una mossa venduta...