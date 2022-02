Che bello, dopo una dura giornata in ufficio, poter fare quattro passi nel parchetto sotto casa. Sempre più spesso, nella grigia città, si fa pressante il bisogno di respirare aria pulita, o quantomeno di essere attorniati da un po’ di natura. Tanto che in Canada alcuni medici prescrivono, per risolvere diversi mali, una passeggiata nel bosco invece di un antidolorifico. Il problema è che il tanto agognato verde non sempre è accessibile ai più. Secondo un recente studio dell’Agenzia europea dell’ambiente, le infrastrutture «verdi e blu» (orti, giardini privati, parchi, alberature stradali, acque e zone paludose) costituiscono mediamente il 42% dell’area urbana europea, ma solo il 3% di esse è accessibile al pubblico. L’analisi dimostra anche come vi siano grosse differenze sociali nella distribuzione...