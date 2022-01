Venti di guerra alle porte dell’Europa. La situazione in Ucraina si scalda e sono molti gli interrogativi. Mentre la tensione sale, in Italia si decide sul Quirinale, la Germania affronta l’era post Merkel, in Francia si monitorano costantemente i sondaggi sulle vicine elezioni presidenziali. Il futuro è incerto, complice anche il gas, le borse sembrano capirlo. Putin e Xi Jinping guardano con interesse alle mosse dell’Europa, cogliendone anche e soprattutto le debolezze.

La Germania

La Germania ha appena svolto un’elezione federale che ha segnato la fine di un’era. Il ruolo della Germania come mediatore tra NATO e Russia sarà messo alla prova. Olaf Scholz, appena insediato e vincitore alle elezioni dello scorso settembre, è il nono cancelliere della Germania dal secondo dopoguerra. Il leader...