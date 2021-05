«Perché avete fatto quel nome e sottaciuto quell’altro?» La questione dei nomi negli articoli di cronaca nera e giudiziaria solleva più di un interrogativo non solo tra i lettori i quali non di rado si chiedono come mai in taluni casi vengono riportati e in altri no. La questione è dibattuta anche (e soprattutto) all’interno della categoria dei giornalisti, i quali troppo spesso si muovono in un ginepraio di Codici che non consentono una lettura univoca e lineare. Domande del tipo - È un personaggio pubblico? Era conosciuto? Abbiamo il consenso dei parenti? O ancora: Che prove ci sono? È stato aperto un procedimento penale? – ritornano frequentemente nelle redazioni dei quotidiani. Eppure.

Eppure, del tema si è occupata anche l’Associazione Ticinese dei giornalisti (ATG) che ieri ha presentato...