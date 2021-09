Lassù c’è una sola costante. Il freddo. Non ti abbandona mai. Le temperature medie sono una sentenza: -43 gradi a gennaio, -13 a luglio quando (in teoria) esplode l’estate. Summit Camp è una stazione di ricerca estrema. Si trova in Groenlandia. Sul punto più alto della calotta glaciale, a 3.216 metri sul livello del mare. Fu inaugurata nel 1989, nell’ambito del progetto Greenland Ice Sheet Two. L’obiettivo? Perforare il ghiaccio e ottenere una «carota» lunga tremila metri. Una sorta di memoria storica contenente i dati climatici degli ultimi duecentomila anni. Già, per chi non lo sapesse il ghiaccio – quel ghiaccio perlomeno – parla di noi. Vi si trovano tracce relative a temperatura, composizione dell’aria, radiazione solare ed eventi straordinari come eruzioni vulcaniche. È tutto lì, basta...