L’interesse per gli investimenti etici sta aumentando. Abbiamo intervistato Rochus Mommartz, CEO di responsAbility, società attiva in questo campo.

Cosa significa «Impact Investing»? Quali sono i vostri obiettivi concreti?

«Impact Investing significa investire con uno scopo, al di là dei rendimenti finanziari. Il nostro obiettivo concreto è quello di mobilitare il capitale privato per investire in modo sostenibile nei mercati emergenti, alfine di creare un mondo migliore per tutti».

Come si concilia la performance finanziaria con il miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo? Dovete sacrificare l’una a favore dell’altro?

«Diamo la stessa priorità all’impatto e ai rendimenti. Ciò significa che, mirando a un impatto specifico, sia che si tratti di inclusione finanziaria,...