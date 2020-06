Come si saranno sentiti nel 1944 gli abitanti di Roveredo, quando Vittore Veneziani, direttore dei cori della Scala di Milano giuntovi come profugo, decise di prendere in mano la corale del villaggio e di portarla in giro a far concerti? E cosa avranno pensato leggendo le parole che un poeta famoso come Diego Valeri dedicava alla Mesolcina? Storie di esilio e di amicizia che ricostruiamo con Gianpiero Raveglia (nella foto sotto).

A settantacinque anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, le ricerche d’archivio grigionesi fanno riemergere dalle nebbie del tempo le vicende di alcuni importanti fuggiaschi della vicina penisola che trovarono asilo per alcuni anni a Roveredo, tra le mura delle strutture guanelliane.

In altre località dei Grigioni di lingua italiana, del resto, erano passati...