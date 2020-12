Quando le viscere delle montagne custodiscono gioielli tecnologici

Basta schiacciare un interruttore o un pulsante ed ecco che si accende la luce oppure si avvia un elettrodomestico. Con un semplice gesto sfruttiamo subito l’energia elettrica, che in Svizzera viene in gran parte prodotta grazie agli impianti idroelettrici. Ma cosa sta dietro alla produzione di elettricità? Come e perché in Ticino e in tutta la Svizzera si è deciso di puntare su impianti che ci permettono di produrla in modo ecologico?

A guidarci alla scoperta di questo mondo in gran parte nascosto – nulla di torbido, intendiamoci – è l’ingegner Andrea Baumer, responsabile della Sezione sbarramenti di OFIMA e OFIBLE, ossia Officine idroelettriche della Maggia e Officine idroelettriche di Blenio, due aziende distinte sul piano societario e che di fatto costituiscono però un corpo unico, considerando...