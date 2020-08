C’è un articolo sulla visione pessimistica della storia in Manzoni e la presentazione dei comici italiani in Francia, oltre all’introduzione di un nemico di Cagliostro. Ma si parla anche della paura di Virginia Woolf e di un romanzo di von Stroheim, del commissario De Vincenzi, della salute dei letterati, di verità e di morte, della commedia, degli epigrafisti, di Chagall e Boccaccio. E non manca neppure una Lectura Dantis. Di cosa parliamo? Degli articoli scritti da Leonardo Sciascia, per il nostro giornale. Una collaborazione, quella tra il grande scrittore siciliano (1921-1989) e il «Corriere del Ticino» iniziata esattamente cinquant’anni fa e durata per quasi un ventennio. Fu il giornalista palermitano Giovanni Croci, che aveva preso casa sulle rive del Ceresio diventando redattore delle...