Lette così, le cifre non fanno paura. In un certo senso, scagionano l’aviazione. Responsabile, a livello globale, del 2-3% delle emissioni «umane» di CO2. C’è chi fa peggio, insomma. Molto peggio. Eppure, a giusta ragione il settore spinge (con forza) per disegnare e costruire un futuro diverso. Migliore, anche. Lo fa puntando su concetti chiave quali sostenibilità e neutralità climatica. Airbus, il primo produttore di aerei civili al mondo per numero di consegne, è al centro di questo cambiamento. Grazie a un programma ambizioso, e di riflesso costoso, denominato ZEROe, incentrato sul cosiddetto idrogeno verde. Quello, citiamo dai manuali, che si ottiene attraverso l’elettrolisi dell’acqua in speciali celle elettrochimiche alimentate da elettricità prodotta da fonti rinnovabili. L’unico pulito,...