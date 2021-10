«Sono passati vent’anni ma è che come se fosse ieri, mi fa ancora male. A volte mi sembra impossibile che sia potuto accadere: ci penso ogni giorno e spero col cuore che tutto questo sia almeno potuto servire per aumentare i controlli e migliorare la sicurezza».

Il 24 ottobre 2001 Rosa Vasciaveo aveva 35 anni, due figli piccoli ed uno in grembo. Quel giorno un tragico incidente nella galleria stradale del San Gottardo causò la morte di undici persone, un dramma che ferì la Svizzera in profondità e tagliò in due l’Europa. Un dramma che si portò via per sempre anche suo marito, Rosario Caggiano. Conosciuto a Verbania, lì si erano sposati e avevano formato la loro famiglia. Poi il buio. Originario della Provincia di Salerno, Rosario Caggiano aveva 37 anni. Da pochi giorni era alle dipendenze di...