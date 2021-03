La nostra esistenza è ormai tutta nel cloud, nella mitica nuvola che conserva e rielabora ricordi, messaggi, dati, fotografie, lavoro e qualsiasi altra cosa ci venga in mente. La vera domanda da porci non è quindi su cosa sappiamo del cloud, che può anche essere una noiosa questione tecnica, ma quanto dal cloud dipendiamo.

La battaglia di ParlerDue mesi fa il social network reso famoso da Donald Trump è stato abbandonato da AWS, Amazon Web Service, cioè la piattaforma cloud di Amazon, perché ritenuto uno dei canali utilizzati per coordinare l’assalto a Capitol Hill. Parler ha fatto causa ad AWS, che ha respinto le accuse e, per farla breve, tutti i suoi utenti si sono trovati offline dal 10 gennaio al 15 febbraio. In questo mese non hanno comunicato attraverso Parler e hanno potuto ricominciare...