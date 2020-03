Quelle fasi di caduta delle Borse sempre seguite dalla ripresa

Da tempo molti operatori prevedevano per le Borse una correzione, cioè una serie di ribassi, dopo la lunga fase di rialzi. La correzione è arrivata nelle ultime settimane ma sta andando oltre le previsioni, perché nel frattempo sono subentrati i timori legati agli effetti economici negativi del coronavirus. Come sempre, nel mezzo della fase è materialmente impossibile indicare i modi e i tempi della fine dei ribassi e del ritorno ai rialzi, tanto più se in campo c’è un virus. Ma è certo che questo virus non ci sarà per sempre ed è un fatto che le Borse, come mostra la serie storica degli indici azionari mondiali, hanno in passato sempre più che recuperato il terreno perduto, con tempi di risalita variabili, a seconda dei diversi motivi delle cadute.

Nel lungo termine

La tendenza storica di fondo...