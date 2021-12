Sono trascorsi 41 mesi dal giorno in cui Campione d’Italia scoprì di essere fragile. Vulnerabile. E indifesa. Un cigno di cristallo, incapace di reggere anche soltanto i placidi marosi che lambiscono dolcemente le sponde del Ceresio.

Il 18 luglio del 2018, a Como, mentre un giudice decretava il fallimento della società di gestione del Casinò, un’intera comunità veniva inchiodata a un destino senza speranza.

«All’improvviso, il paese dei balocchi non esisteva più - dice il sindaco, Roberto Canesi - Quello stesso paese dal quale in tanti avevano preso, anche quelli che non avrebbero dovuto, era stato cancellato. Azzerato. E senza un valido motivo. Ancora oggi non mi spiego il fallimento di una società che fatturava 90 milioni l’anno. Si è voluto penalizzare un intero sistema. Certo, la nostra...