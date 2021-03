Ricoprire di neve i ghiacciai per rallentarne lo scioglimento

ambiente

Al Morteratsch si lavora a un innovativo progetto per preservare questi simboli del paesaggio alpino - L’obiettivo è poter esportarlo sull’Himalaya, aiutando di conseguenza la popolazione locale - Felix Keller: «Oltre 200 milioni di persone rischiano di non avere più l’acqua per vivere»