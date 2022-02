Il campo di battaglia è circoscritto all’Ucraina e, in queste ore, a Kiev in particolare. La Russia insiste, il Paese invaso resiste. La partita, però, si gioca su scala globale. Non potrebbe essere altrimenti, fra venti di guerra (vera) e memorie dell’epoca sovietica. Ma chi sta con chi? O, meglio, chi dall’esterno sta supportando l’offensiva di Mosca e chi, invece, sta facendo il possibile per frenare l’aggressività di Vladimir Putin?

La domanda non è affatto scontata. Perché sì, la guerra è guerra e va sempre condannata. Ma alle spalle degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e di altre democrazie non c’è il mondo intero. Tradotto: il presidente russo ha (ancora) diversi alleati. E, quindi, non è così isolato come afferma Joe Biden.

La Cina a metàA Putin, in fondo, basta rivolgere lo sguardo...