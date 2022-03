La sirene iniziano a suonare verso sera. Il boato dell’allarme rimbomba cupo, nel silenzio totale di Maidan. La grande piazza da cui è partita la rivoluzione filo-occidentale del 2013 è oggi perennemente deserta. Nelle scorse ore i militari vi hanno allestito un monumentale posto di blocco, a difesa del Parlamento e degli edifici governativi. Nella piazza sono rimasti solo loro. I negozi sono chiusi, a Kiev. Non ci sono più né bar né ristoranti, e i pochi supermercati ancora in attività hanno ormai esaurito le merci. In questi giorni le prime bombe russe hanno iniziato a cadere sul centro storico. Giovedì notte gli ordigni hanno colpito la collina di Lavra, i cui monasteri rappresentano il cuore pulsante della Chiesa ortodossa ucraina. Mercoledì sera un missile si è schiantato nella zona della...