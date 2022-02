«Cambiamento climatico». Due parole ed è subito preoccupazione. Che mondo sarà quello nel quale vivrà l’Uomo tra 100 anni? Quanto profondamente ambiente e società verranno mutati dalle conseguenze del progressivo, micidiale, riscaldamento terrestre? Le previsioni più ottimistiche sono quantomeno grigie. Non parliamo di quelle pessimistiche. Ma le nostre latitudini, per ora, sono lontane dal vero dramma: a pagare lo scotto dell’impietosa attività umana sono soprattutto le regioni polari, che negli ultimi decenni hanno visto le temperature salire vertiginosamente e i livelli del ghiaccio assottigliarsi sempre più. Quali le conseguenze per chi ci vive? Com’è cambiata la vita per chi, fra pinguini e orsi polari, ha potuto osservare la rapida evoluzione dei paesaggi? Ne abbiamo parlato con Daisy...