Principale protagonista della lotta alla pandemia è stata la scienza. Basti pensare ai vaccini. E proprio a sostegno della campagna di vaccinazione si è recentemente esposto l’ETH di Zurigo. Di questo e molto altro abbiamo parlato con il presidente Joël Mesot.

Professor Mesot, qual è il ruolo dell’ETH, di una scuola votata alla scienza, nella lotta alla pandemia?«Una scuola come l’ETH tende a investire sul lungo periodo. Raramente quindi si trova chiamata a reagire in tempi così rapidi. In questo caso l’intera scuola si è ritrovata impegnata nell’analizzare una specifica situazione e nel cercare soluzioni. Nel 2020, abbiamo fermato tutte le attività per concentrarci esclusivamente sulla ricerca legata al coronavirus, lanciando una settantina di progetti e collaborando - i singoli studenti -...