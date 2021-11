Internet non funziona. O meglio: non sempre, non dappertutto. Gli interventi dei governi per limitare o, addirittura, bloccare l’accesso sono esplosi nell’ultimo decennio. I cosiddetti shutdown, già. L’organizzazione non profit Access Now ne ha contati 850, di cui 768 dal 2016 a oggi. E ancora: nei primi cinque mesi del 2021 ci sono stati 50 interventi «intenzionali» in ventuno Paesi. Mamma mia. Il problema è serio. E reale. Perché la rete non è solo cazzeggio o banalità. È anche, e soprattutto, uno strumento nobile. Necessario alla democrazia. Se la sua neutralità viene minacciata, beh, è bene parlarne.

Felicia Anthonio è un’attivista di Access Now. Da anni, attraverso la campagna #KeepItOn, si batte contro i blocchi di Internet. È esperta di comunicazione, libertà di espressione e diritti...