Le condizioni erano chiare: se non ti vaccini vieni sospeso temporaneamente dal lavoro e potresti anche rimanere senza stipendio fino alla fine dell’anno. Negli ultimi giorni diverse aziende sanitarie della vicina Penisola hanno iniziato ad applicare le regole stabilite dalla norma (Decreto legge 44/2021, art.4) che prevede la sospensione di medici e infermieri che si sono rifiutati di sottoporsi all’inoculazione contro la COVID-19. Il decreto, seppur limitato al 31 dicembre 2021 e circoscritto a uno specifico settore, la sanità, determina importanti riflessi sul rapporto di lavoro e sta facendo discutere per le implicazioni di tipo etico. Ma andiamo con ordine.

Scattano le prime sospensioni

Il provvedimento (che introduce l’obbligo vaccinale per il personale sanitario) chiedeva esplicitamente agli ordini professionali e ai nosocomi di stilare un elenco con i nominativi di medici e infermieri e verificare l’avvenuta vaccinazione non oltre il 16 aprile. Successivamente, le aziende sanitarie avrebbero dovuto mandare un invito a fornire la documentazione dello stato vaccinale, della conferma di un appuntamento per la somministrazione o una spiegazione della mancata inoculazione. La procedura è stata rallentata dalle Regioni che hanno concesso più tempo di quanto era stato previsto nel decreto. Ma nell’ultima settimana sono stati spediti numerosi richiami agli operatori sanitari mancanti che includevano una data per effettuare il vaccino.

© Shutterstock

Diversi medici e infermieri, secondo il report settimanale pubblicato dal Governo italiano, non si sono presentati all’appello e sono stati recapitati i primi avvisi di sospensione dal lavoro e la conseguente trattenuta dello stipendio fino alla fine dell’anno. Una precisazione, però, è d’obbligo: sono sospesi dal servizio coloro che svolgono mansioni con contatti interpersonali o operazioni a rischio contagio. Qualora non fosse possibile assegnare agli operatori non vaccinati altre mansioni, scatta la sospensione della retribuzione.

«Non sono favorevole, ma...»

Sulla questione abbiamo chiesto una lettura a Roberto Malacrida, membro della Commissione nazionale di etica (CNE), che si dice subito contrario all’imposizione italiana, anche se in gioco ci sono diversi fattori da prendere in considerazione. «Non sono favorevole, ma da un punto di vista del buon senso, proprio per la mia professione di medico e quindi di difesa delle persone più vulnerabili, sarebbe un dovere morale farsi vaccinare da parte dei curanti che stanno vicini a soggetti particolarmente a rischio».

All’interno della CNE si è discusso a lungo della questione – rileva Malacrida – che a titolo personale preferisce affrontare la tematica affidandosi ai principi della bioetica. «Partiamo dalla garanzia dell’autonomia, quindi dalla libertà del singolo di realizzare le proprie volontà: gli operatori sanitari sono cittadini e quindi possiedono questo diritto. La cosa più importante, però, è la cosiddetta giustizia distributiva o del bene della collettività, quindi non più un rapporto tra curante e paziente, bensì tra un curante e la collettività stessa».

© Shutterstock

«Si rischia la mancanza di personale»

Principio, questo, diventato di stretta attualità durante la pandemia e «fondamentale perché consente alle persone più vulnerabili di continuare ad avere a disposizione personale sanitario di qualità, convinto del proprio lavoro e senza averne mancanza». Forse, però, è proprio in questo punto che si innerva il problema principale della questione, perché «proibire l’attività sanitaria per dei curanti vuole anche dire correre il rischio di non avere un numero sufficiente di persone che curano», rileva Malacrida, che presenta anche una soluzione alla possibile mancanza di personale: «Se un curante è attento e adotta tutte le misure di protezione in modo ottimale, il rischio è davvero piccolo o relativo. Se chi non vuole vaccinarsi si prende la responsabilità di essere attento, ecco che fa già qualcosa di beneficente nei confronti di chi deve curare».

«Possibili pressioni in Ticino»

La Commissione nazionale di etica si era già espressa negativamente sull’obbligo generale della vaccinazione perché avrebbe interferito «in maniera sproporzionata con i diritti fondamentali». È possibile, però, che alcuni operatori sanitari, ad esempio in Ticino, abbiano ricevuto pressioni per farsi vaccinare? «Io non ne conosco, ma è possibile - rileva Malacrida -. Posso immaginare che da un certo punto di vista e per persone che non hanno esaminato a fondo il rapporto tra la libertà e la protezione dei più vulnerabili ci sia stato il tentativo di esercitare delle pressioni morali e psicologiche».

Tra etica e libertà

Tornando per un momento alle ripercussioni sul rapporto di lavoro che stanno facendo discutere, dove si situa il confine tra etica e libertà? Malacrida sottolinea che «nella cosiddetta presa di posizione etica, valida per qualsiasi atto medico, vale il sacrosanto principio della proporzionalità, ovvero sapere valutare tra il diritto alla libertà e la protezione delle persone socialmente vulnerabili». Il membro della CNE ci tiene a rilevare un altro punto fondamentale, ovvero che si riuscirebbe a risolvere parte delle difficoltà se ci fossero una formazione e un’informazione approfondite all’interno degli ospedali e delle case per anziani. «Quando si spiega senza aggressività o polemica la problematica della vaccinazione e gli effetti collaterali la maggior parte delle persone comprende meglio questo rapporto di proporzionalità».

