«Allora, quando ti sposi?». Una domanda che, soprattutto dopo una certa età, ci perseguita come il ritornello di una canzone in heavy rotation alla radio. Ma se in tempi migliori rimandare il matrimonio era soprattutto una nostra scelta (o del partner), in questi due anni il rinvio delle nozze ha preso tutt’altra direzione. Già, la pandemia ha spinto moltissime coppie a posticipare la data del fatidico sì, con tutti i disagi annessi e connessi. E gli addetti ai lavori hanno dovuto convivere con tutta l’incertezza legata all’andamento del coronavirus. La pandemia ha avuto il suo durissimo impatto anche sul mondo dei matrimoni e la situazione, con le restrizioni mandate finalmente in pensione, appare ancora complicata, perché gli anni persi, a un certo punto, vanno recuperati. Risultato? Organizzare...