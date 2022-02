Sono trascorsi undici giorni dall’elezione al secondo mandato di Sergio Mattarella quale presidente della Repubblica italiana. «Senso di responsabilità e rispetto delle decisioni del Parlamento debbono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti» ha dichiarato accettando l’incarico, nonostante avesse inizialmente deciso di lasciare il Quirinale (e organizzato il trasloco). Sei giorni fa il giuramento «bis»: «È per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità. Alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. È ancora tempo di un impegno comune per un’Italia più giusta, più moderna, intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano». Questa è la cronaca della rielezione del secondo presidente più votato della storia (dopo Pertini). Ma quello su...