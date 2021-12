Si parla di accordo: sarà davvero pace fra le due Coree?

Sono passati quasi settant’anni dall’armistizio di Panmunjom, patto firmato il 27 luglio 1953 che pose fine alla Guerra di Corea (scoppiata il 25 giugno del 1950). Un armistizio, per definizione, non è però un accordo di pace: rappresenta solo la sospensione delle ostilità. In sostanza, almeno a livello formale, le due Coree sono ad oggi ancora in guerra. Proprio in questi giorni, però, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha parlato di una disponibilità «in linea di principio» da parte di tutti gli attori a mettere finalmente e ufficialmente la parola «fine» alla Guerra. Che conseguenze potrà avere un accordo, dovesse arrivare, sulla regione? Davvero le tensioni tra i due Paesi si ridurranno? Ne abbiamo parlato con Antonio Fiori, professore di Storia e istituzioni dell’Asia presso l’Università...