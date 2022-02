Dottor Davigo, lei parla di Mani Pulite come di una “occasione mancata”. Perché?«Dall’indagine emerse un quadro sconfortante, oltre a una corruzione spaventosa che riguardava tantissime persone: molte di queste ricevevano tangenti di scarso ammontare, alcuni invece intascavano bustarelle enormi. Inoltre, i bilanci delle imprese erano falsi, poiché le mazzette non erano certo registrate nei conti. Ho parlato di occasione mancata perché quanto accaduto avrebbe potuto far sì che diventassimo simili ai Paesi cui diciamo sempre di voler somigliare. Non ci siamo riusciti».

Lei ha scritto che lo spaccato emerso dall’indagine era sconosciuto. Ma in Italia di corruzione si era sempre parlato.«Io per primo mi meravigliai: non tanto dell’esistenza della corruzione, fenomeno non solo italiano, quanto per...