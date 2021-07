5

Il caso

L’ipotesi ventilata di rendere i test rapidi a pagamento per chi non si è vaccinato fa discutere: come la mettiamo con le migliaia di persone in Ticino che per motivi diversi dalla scelta personale non possono essere immunizzate? – Giovan Maria Zanini: «II tampone deve continuare a essere di facile accesso e gratuito per chi non ha potuto vaccinarsi, non per chi non ha voluto»