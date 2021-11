La storia

Mohadese Mirzaee nell’agosto 2020 è diventata la prima donna pilota del suo Paese, l’Afghanistan – Ha lasciato Kabul in fretta e furia, non appena sono tornati i talebani – Dalla Bulgaria, ora, lancia un segnale alle sue connazionali: «La vita non sempre è come la vogliamo, ma io non mi arrendo»