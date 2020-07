TikTok. TikTok. TikTok. Non sono le lancette di un orologio, bensì il susseguirsi di notizie riguardanti il social network cinese. Cinese d’origine. Ora utilizzato ovunque - global, toh -, sempre di più, e sempre più controverso. Proprio perché cinese. TikTok è diventato grande, come numeri e come peso specifico. È diventato influente, al punto che gli si attribuiscono conseguenze sociali e politiche.

TikTok ha finto di provarci, a tenere lontane le derive tipiche dei social - il litigio, la querelle, la strumentalizzazione -, si è quindi venduto per anni come il luogo virtuale del divertimento, dove gli utenti più piccoli, più giovani, potevano trovare un palcoscenico dal quale esibire la propria simpatia, il proprio talento, la propria esuberanza. Il social dei ragazzini, come spesso è stato...