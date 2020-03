In Lussemburgo chiunque salga su un mezzo pubblico viaggia ormai gratuitamente. Non importa se sia residente o meno nel Granducato o ne abbia la nazionalità oppure no.

Quello della gratuità dei trasporti collettivi è un tema di cui si discute anche in Ticino, cantone dove l’implementazione estesa di analoghe misure per ora è una sorta di miraggio. Come nel caso di Lugano, il cui Municipio, nel suo preavviso al riguardo di una mozione intitolata «Trasporto pubblico: gratuito per i giovani residenti!», ha evidenziato quanto sia difficile poter sopportare i relativi costi.

Oggi focalizziamo l’attenzione su ciò che si sta facendo nel Granducato a proposito della mobilità. Per quanto riguarda invece analogie e differenze fra il Lussemburgo e la nostra realtà contiamo di poterne parlare presto con...