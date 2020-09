L’accordo quadro istituzionale. Già, ma stringi stringi di cosa si tratta? Giusto, anche alla luce di quanto emerso domenica dalle urne, tornare a fare il punto della questione.

Di cosa si tratta quindi?

«Con l’Accordo quadro, il Consiglio federale mira a consolidare la via bilaterale e l’accesso al mercato interno dell’UE, a garantirne il carattere duraturo e a consentirne lo sviluppo» riporta il sito dell’amministrazione federale. «L’Accordo introduce il principio dell’aggiornamento dinamico degli accordi bilaterali di accesso al mercato nonché un meccanismo di composizione delle controversie con cui entrambe le parti contraenti possono far valere i propri diritti».

E in caso di controversie?

In caso di litigio (sugli accordi esistenti e futuri) le parti possono richiedere (come finora) l’intervento del Comitato misto Svizzera-UE, composto in egual misura da rappresentanti di Berna e Bruxelles. Se la controversia persiste, entrambe le parti possono richiedere l’intervento di un tribunale arbitrale di 3 o 5 membri con sede a L’Aia. Di questi la Svizzera e l’UE possono scegliere uno o due giudici, che a loro volta nominano un terzo o quinto giudice neutrale a presidente. Il tribunale arbitrale deve però attenersi alle decisioni della Corte di giustizia europea se la ragione del litigio è l’interpretazione o l’applicazione del diritto europeo. Nella maggior parte degli accordi bilaterali il diritto coinvolto è proprio quello europeo. Concretamente, i casi in cui la Corte di giustizia europea non sarà coinvolta saranno rari. Se una delle due parti non si attiene alla decisione del tribunale arbitrale, ritorsioni commisurate da parte dell’altra sono lecite. Le contromisure possono arrivare alla sospensione dell’accordo.

Quali i campi di applicazione?

L’Accordo quadro si riferisce esclusivamente ai cinque accordi bilaterali di accesso al mercato già esistenti (libera circolazione delle persone, trasporti terrestri, trasporto aereo, reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità/ostacoli tecnici al commercio e agricoltura) e agli accordi di accesso al mercato che verranno conclusi in futuro.

Dove eravamo rimasti?

I negoziati tra Svizzera e UE si erano conclusi il 23 novembre 2018. Il successivo 7 dicembre il Consiglio federale ne aveva reso pubblici i contenuti. Mancando il consenso con l’UE e all’interno del Consiglio federale stesso, il Governo non ha voluto parafare l’accordo, mettendolo in consultazione. A esprimersi sono quindi state le Commissioni di politica estera delle Camere, i partiti, i Cantoni e i partner sociali. Il prodotto di tutto ciò è stata una lettera inviata a giugno 2019 all’allora presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, in cui si chiedono chiarimenti in tre ambiti: la tutela dei salari (tramite l’intangibilità delle misure di accompagnamento), gli aiuti di Stato e la direttiva UE sulla cittadinanza.

Quali i dettagli dei tre ambiti?

L’Esecutivo nella missiva chiedeva «sicurezza giuridica». Nell’accordo l’UE accetta le misure d’accompagnamento della libera circolazione, ma in una forma meno rigida di quelle attuali, in quanto discriminatorie nei confronti delle imprese europee. La questione della direttiva sulla cittadinanza europea in realtà non è citato nella bozza, ma sta a cuore a Bruxelles. Essa porterebbe ai cittadini dell’UE in Svizzera un più veloce accesso agli aiuti sociali e renderebbe più difficile l’espulsione di criminali. «Nessuna disposizione dell’accordo istituzionale potrà essere interpretata come un obbligo per la Svizzera di adottare la direttiva sul diritto dei cittadini UE e i suoi sviluppi». Infine, la regolamentazione degli aiuti di Stato (la partecipazione dello Stato in aziende), realtà elvetica che per l’UE distorcerebbe la concorrenza, «non deve avere effetto orizzontale». Qui ad essere in pericolo è soprattutto l’autonomia dei Cantoni, ad esempio nel sostegno delle aziende elettriche e delle banche cantonali.

Cosa ha risposto l’UE?

A stretto giro di posta l’Unione si è detta pronta a fornire tutte le precisazioni del caso ma ha preteso un chiarimento nel giro di pochi giorni, precisando a chiare lettere che l’intesa non sarebbe in alcun modo stata rinegoziata. Nel frattempo, Ursula von der Leyen è subentrata a Juncker nel ruolo di presidente della Commissione europea.

Ci sono state conseguenze?

Berna non si è fatta mettere sotto pressione, decidendo di seguire i propri tempi. Bruxelles, insoddisfatta per la mancanza di progressi, è passata dalle minacce ai fatti, non riconoscendo più l’equivalenza della Borsa svizzera dal 1. luglio 2019. La Confederazione ha quindi fatto scattare un «piano B» per parare il colpo. La misura attuata unilateralmente dall’UE non ha avuto alcuna ripercussione concreta sull’attività della Borsa. Ma anche la Svizzera ha replicato nei confronti dell’UE. In dicembre infatti il Parlamento ha approvato il cosiddetto secondo miliardo di coesione, che prevede un contributo di 1.302 milioni di franchi sull’arco di dieci anni per progetti negli ex Paesi del blocco comunista e in quelli (come Italia e Grecia) confrontati con problemi migratori. Ma questi soldi saranno stanziati solo se l’UE revocherà il non riconoscimento della Borsa e non attuerà altre discriminazioni.

Le prossime tappe?

La palla ora è in campo svizzero. A tutt’oggi Berna deve ancora formalizzare le richieste di chiarimento sui tre punti critici. Per il momento però è tutto fermo. A sbloccare nuovamente la situazione è stata la domenica di votazioni appena vissuta, con il chiaro no all’iniziativa contro la libera circolazione.

