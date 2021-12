In fondo, Jack Dorsey è sempre stato un uomo di poche parole. Meglio: pochi caratteri. «Just setting up my twttr» scrisse il 21 marzo 2006, quando era solo un giovane sviluppatore a caccia di un’idea rivoluzionaria. Il primo, primissimo cinguettio della storia. Proprio così. Quindici anni dopo, parliamo di lunedì, era sicuramente meno entusiasta. «Non sono sicuro che qualcuno abbia sentito, ma mi sono dimesso da Twitter». Ahia.

Un rapporto turbolentoA detta di molti analisti, il rapporto fra Dorsey e la sua creatura è spesso stato turbolento. Lo dimostrerebbe proprio la parabola interna dell’imprenditore statunitense, amministratore delegato di Twitter dal 2006 al 2008 e, in un secondo momento, dal 2015 fino all’ultima, imprevista (?) curva. Nell’e-mail inviata ai dipendenti, Dorsey si è dissociato...