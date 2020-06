Un’apertura è anche una chiusura. Le case per anziani di tutto il cantone da lunedì torneranno a popolarsi. Di famigliari, di nipotini, di figli, di amici, di personale che si occupa dei momenti di socializzazione. Si metterà quindi una sorta di punto finale a uno dei capitoli più difficili da sopportare durante la lunga pandemia: l’isolamento di queste strutture. I nostri anziani potranno finalmente vedere gli affetti, sentire le voci dei propri cari senza barriere o mezzi di comunicazione. Ma attenzione: non ci si potrà riabbracciare. O meglio: lo si potrà fare ma con estrema cautela. Bisognerà indossare un camice, una mascherina e aver disinfettato le mani. Una protezione che molti famigliari hanno accolto con una nota di dispiacere, perché non sarà tutto come prima. Non sarà uguale. È...