Un evento imprevisto e precipiti nel precariato

Anche in Svizzera esistono i poveri. Lo dicono i dati pubblicati martedì dall’ufficio federale di statistica. Nel nostro Paese 660.000 persone (il 7,9% della popolazione) vivono in condizione di povertà reddituale. Una cifra stabile rispetto all’anno prima, il 2017, ma che – al di là dell’errore statistico derivante dal campione preso in esame (7.000 nuclei famigliari) – deve comunque...