Una boccata d’aria fresca? Sì, ma non a ogni costo

«Nell’incertezza, meglio starsene chiusi in casa». Lo abbiamo detto. Forse non tutti, ma qualcuno di noi sì, persino più volte, benché con varie sfumature, con più o meno paura. È anche questa incertezza a tenere bloccate gambe e testa, e pancia. Arriva tutto lì, in questo sfortunato e complicato periodo. Alla pancia. Ogni notizia cattiva, ma in fondo anche ogni notizia buona, perché finché non si raggiunge il picco quelle buone hanno tutta l’aria di essere illusioni. Una positività soltanto estemporanea, che poi a ben vedere forse è già qualcosa. L’incertezza, già. Non sappiamo se uscire o stare in casa, come fare la spesa, se toccare questo o quello. Noi abbiamo lanciato qualche domanda all’Ufficio del medico cantonale, attraverso lo Stato maggiore cantonale di condotta. Trovando alcune risposte interessanti, che forse potranno aiutarci.

Evitare assembramenti

Lo stesso SMCC fa una premessa: «Si confida nella responsabilità individuale e nella solidarietà sociale. Questa resta la principale raccomandazione per rallentare la diffusione del coronavirus e tutelare la vita dei nostri cari. A questo proposito, si ribadisce l’importanza di rispettare le norme igieniche accresciute e la distanza sociale». Tutto, in fin dei conti si basa su questo paradigma. Anche il dubbio se concedersi, di tanto in tanto, una passeggiata. Già, si può passeggiare? «In generale si deve evitare di uscire da casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari, per uscire con l’animale di compagnia e per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Si devono evitare assembramenti e mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone». E lo stesso vale se si hanno bambini, visto che la risposta, ribadita, è la seguente: «Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita, purché svolta individualmente o in compagnia delle persone che vivono sotto lo stesso tetto». Importante quest’ultima precisazione: non con amici o conoscenti, neppure con parenti, a meno che non vivano sotto lo stesso tetto. Identica risposta in merito all’attività sportiva. Sì alle corsette - se proprio non se ne può fare a meno, aggiungiamo noi - ma meglio in solitaria.

Meglio pagare con la carta

Molti di noi si sono persi tra i supermercati online, quelli che garantiscono la consegna delle merci di prima necessità anche a domicilio. Ebbene, tale consegna risulterebbe garantita, sì, ma ormai i tempi si sono allungati a dismisura. All’ora attuale (20.00 di martedì 17 marzo), addirittura i due colossi svizzeri della grossa distribuzione, anche a domicilio, non hanno neppure date disponibili. Se proprio si deve uscire a fare la spesa, quali accortezze bisogna avere nel farla? «Nei negozi vige la regola d’ingresso contingentato. Vanno rispettate la distanza sociale e l’applicazione delle norme igieniche. È consigliato il pagamento con la carta. Non si deve dare la mano a nessuno ed evitare di mettere le mani sul viso. Non è necessario portare una mascherina. Le persone con sintomi influenzali (tosse, febbre, raffreddore, mal di gola) non devono recarsi nei negozi ma seguire i consigli di auto-isolamento. Alle persone a maggior rischio di contagio e di evoluzione negativa in caso d’infezione è consigliato richiedere un aiuto ai propri famigliari e conoscenti o di favorire un servizio di spesa online e consegna a domicilio». Detto della spesa online, qui tre elementi spiccano sugli altri, forse già noti. Va ribadito che alle persone a rischio, quindi agli anziani dai 65 anni in su, rimane sconsigliato uscire, specie a fare la spesa. E poi che non serve la mascherina, e infine che è meglio pagare con la carta. Già, le banconote come possibili vettori del virus, ma non quelle soltanto: «Il virus può sopravvivere alcune ore sulle superfici. È dunque importante lavare regolarmente le mani con acqua e sapone e non toccare il viso con le mani».

Il monito di Merlani

Ribadiamo, per concludere, un concetto espresso lunedì dal medico cantonale Giorgio Merlani, in occasione di un incontro con la stampa ticinese: «Il blocco o semiblocco delle attività è un’opportunità da cogliere che viene data alla popolazione tutta e deve essere colto nella sua pienezza per prendere tutti fiato e poi ripartire. Mettiamo da parte ogni tendenza egoistica, restiamo a casa. Uscire a prendere aria da soli è possibile. Ma andare al parco giochi o mandare i figli a giocare a pallone sul piazzale della scuola, così come radunarsi per strada o nelle case in gruppo, permettetemelo, è da incoscienti sociali. Non fatelo. Riducete tutti i contatti non vitali. La distanza sociale e il rinchiudersi nel nucleo familiare è imperativo».

Una volta rientrati, cambiare i vestiti

Visto che si parla di superfici: e i vestiti che indossiamo? Meglio metterli subito a lavare? La risposta è la seguente: «È consigliato cambiare i vestiti una volta rientrati al proprio domicilio. È possibile rimettere gli stessi vestiti indossati al lavoro il giorno seguente». Lo stesso vale per gli oggetti e i beni che portiamo in casa: «Sì, il virus può sopravvivere alcune ore sulle superfici. È dunque importante lavare regolarmente le mani con acqua e sapone e non toccare il viso con le mani». Roberto Burioni, a «Che tempo che fa», suggeriva addirittura di disinfettare gli imballaggi da supermercato.

Anziani, attenzione

Sul tema delle uscite all’aria aperta, merita un discorso a parte il capitolo relativo alla popolazione più anziana, la più vulnerabile. Va ricordato allora, in questo senso, il contenuto delle disposizioni pubblicate lo scorso sabato dal Consiglio di Stato ticinese. Punto 1: «A tutta la popolazione è richiesto di ridurre al minimo necessario gli spostamenti». Punto 2: «Le persone in quarantena devono rimanere al proprio domicilio». Punto 3: «Per le persone che hanno compiuto 65 anni e per í gruppi definiti vulnerabili e quindi particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la vita, è fortemente sconsigliato di: accudire minorenni; partecipare a manifestazioni pubbliche o private; utilizzare il trasporto pubblico, eccezion fatta per necessità mediche, professionali o per l’acquisto di generi di prima necessità».

Giorgio Merlani, medico cantonale, recentemente si rivolgeva così, agli anziani ticinesi: «Fate attenzione, perché se non vi preoccupate della vostra salute, qualcuno potrebbe essere chiamato a farlo al vostro posto. E mi riferisco ai medici, i quali già sono molto sotto pressione. Le nostre scelte, in questo difficile momento, hanno un impatto sulla vita degli altri. La scelta di un singolo ha effetto su tutta la collettività». L’Istituto superiore di sanità (ISS) italiano aggiunge: «I dati ci dicono che il tasso di mortalità riguarda soprattutto le persone più anziane. La raccomandazione soprattutto per loro è stare nella propria abitazione, uscire se necessario ma evitando bene contatti con altre persone».

©CdT.ch - Riproduzione riservata