L’idea, forse, era e rimane troppo ambiziosa. Una cintura di alberi per «contenere» il deserto del Sahara. Da una parte all’altra, dal Senegal fino al Gibuti. Per «contenere» e, soprattutto, far respirare un intero continente. Dare e ridare vita, insomma. Il progetto, nato anni e anni fa, si chiama Great Green Wall. La grande muraglia verde. Le cose, però, non stanno prendendo la piega giusta. Soprattutto se, come sostenevano i promotori, l’obiettivo era concludere entro il 2030. In realtà, l’avanzamento procede a singhiozzo. O, se preferite ,a velocità differenti a seconda del Paese. «La cintura è completa al 15%» si legge su Internet. Secondo l’Associated Press, tuttavia, quella percentuale va ridotta al 4%. Di più, svariati alberi già piantati nel frattempo sarebbero morti mentre per vedere...