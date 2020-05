Si parla molto del ruolo della scienza nella lettura del momento. La mancanza di molte sicurezze sul coronavirus di certo non è una sconfitta della scienza.

«Uno degli effetti più evidenti dell’emergenza è stato infatti un forte aumento di fiducia nella scienza. Sia da parte dell’opinione pubblica che da parte dei governanti. C’è una grande attenzione a cosa dicono epidemiologi, medici, e altri scienziati. Molti governi continuano a ripetere che non prendono decisioni senza consultare la scienza, cosa che prima non avevo mai sentito. Inoltre, le voci delle minoranza antiscientifiche come le persone contro i vaccini sono sparite: oggi tutti vorrebbero più vaccini di quelli che abbiamo. La scienza poi non sa tutto, ovviamente. Altrimenti non ci sarebbero più le malattie, e noi saremmo immortali....