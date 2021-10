La tazzina che ti cambia la giornata. Il primo caffè. In casa o al bar. Spesso decisivo per iniziare con il piede giusto. Un rito laico, che nei prossimi mesi potrebbe costare sempre di più. Il prezzo della materia prima - i chicchi di Arabica o Robusta - sta infatti crescendo in modo esponenziale. E dai luoghi di importazione arrivano cattive notizie anche sulle quantità prodotte.

Non solo. Gli effetti di lungo termine della pandemia hanno messo in ginocchio i sistemi di trasporto delle merci. Di tutte le merci. E, in particolare, di quelle che i tecnici definiscono “coloniali”: le spezie, il cacao, la cannella. E il caffè, appunto. Minore produzione e interruzione delle catene di approvvigionamento hanno così ridotto in modo sensibile le forniture. Nel frattempo, le scorte diminuiscono. I...