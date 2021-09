L’America ha il vento in poppa. Parliamo, ahinoi, dei complottisti. Tornati alla ribalta con l’avvicinarsi dell’anniversario degli attentati alle Torri Gemelle. E, per certi versi, rinvigoriti da mesi e mesi – gli ultimi – passati a raccontare sui social network e nelle piazze che la COVID-19 non esiste. Strano. Assurdo. Ma, incredibilmente, vero.

Vent’anni fa gli Stati Uniti, ma non solo, vissero una delle giornate più difficili della storia. Diciamo pure la più difficile. Eppure, ancora oggi, resiste una narrazione – mettiamola così – alternativa. O se preferite irrispettosa. Il World Trade Center trafitto dagli aerei? Il crollo, terribile, delle due Torri? Il Pentagono sventrato? La carcassa di un Boeing 757 in un campo della Pennsylvania? Per alcuni (e non sono pochi) sarebbero una macchinazione...