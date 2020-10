La Teoria della Relatività è una formulazione matematica che nelle sue basi è molto semplice, contrariamente a quello che si è portati a pensare. Voi forse non ci credete, ma il fisico Guido Corbò (nella foto sotto) ne è talmente convinto che ha provato a dimostrarlo con un libro appena pubblicato da Salani: La luce e il tempo. L’abbiamo intervistato.

Guido Corbò, mica facile parlare di Einstein alla gente comune...

«Mi rendo conto che di solito la gente storce il naso quando sente parlare di formule. Di relatività, poi, si sente parlare tantissimo. La formula E=mc² la trovi dappertutto, ma la gente non sa bene di cosa si tratta. Non sono più un ragazzino, ma ho lo stesso entusiasmo per la fisica che avevo quando ho iniziato a studiarla all’università, anche prima. In generale ho cercato di...