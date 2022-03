Vitali Klitschko, il sindaco che vuole mettere kappaò Mosca

L’Ucraina resta in piedi. Resiste. A fatica, in mezzo a bombe e devastazione. Resiste con orgoglio, dignità, forza. Resiste, banalmente, perché i suoi uomini più profilati non temono l’invasore russo. Anzi, lo affrontano con ogni mezzo. Con il fucile, ad immagine dell’ex presidente Petro Poroshenko. Attraverso i social, come il presidente attuale Volodymyr Zelensky. Un totem cui cerca di aggrapparsi, disperato, un intero popolo. Attraverso i social ma anche fra i combattenti, pure lui armato: sì, stiamo parlando di Vitali Klitschko. Il sindaco di Kiev.

Quella promessa alla madreQuesto omaccione di oltre due metri, nato in Kirghizistan, combatte da sempre. Di più, non è mai andato al tappeto. Figlio di un maggiore generale delle forze aeree sovietiche, pugile dal 1996 al 2013, Klitschko è considerato...