Quasi 140 anni di lavoro e impegno dedicati a un’opera tuttora incompiuta. Incompiuta sì, ma non ferma o morta. La Sagrada Família di Antoni Gaudì è sempre stata in costante e armonica crescita. Ora, dopo 44 anni di attesa, è stata annunciata per l’8 dicembre – la festa dell’Immacolata Concezione – l’inaugurazione della nona torre. La torre dedicata alla Vergine Maria.

La Sagrada Família è senza dubbio una delle opere architettoniche più famose e più visitate al mondo. Ma quanto possiamo dire di conoscerla realmente? Come si può spiegarne la complessità artistica e il fascino dell’incompiutezza? Questi tratti sono talmente peculiari da renderla un unicum anche ai nostri giorni. Per provare dunque a comprendere l’essenza della Sagrada Família abbiamo domandato a Vittorio Sgarbi, illustre critico...