Zurigo. Zurigo è sempre più grande, è sempre più metropoli. Rimane la nostra Zurigo, quella dello zoo, dello shopping, della vita notturna e dello sport. È svizzera, è Svizzera. Ma la tendenza - vivaddio - è al mondo. Zurigo città aperta, insomma, con la testa alta tra le altre metropoli globali, appetibile e in continua crescita.

«Lo spazio economico di Zurigo è diventato uno dei principali poli di innovazione e di tecnologia in Europa», sottolinea Reto Sidler, responsabile della comunicazione per la Greater Zurich Area. I leader della tecnologia, i cosiddetti Big Tech - basti pensare a Google, Apple, Facebook, Microsoft, Huawei -, ma anche aziende più piccole e meno note, vi aprono la propria sede di ricerca e di sviluppo, spesso in combinazione con un quartiere generale europeo. Sidler prova...