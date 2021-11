I bianconeri vengono sconfitti a Berna per 3-1. Decidono le reti di Thomas, Neuenschwander ed Henauer, ma la squadra di McSorley ha di che mangiarsi le mani per non aver saputo approfittare di 5’ in superiorità numerica nel terzo periodo. Ora ci sarà la pausa dedicata alle nazionali per riordinare le idee.

Il Lugano scende sul ghiaccio della Postfinance Arena senza i soliti infortunati e con Hudacek in tribuna. Tra i pali c’è Irving e McSorley modifica le linee offensive: Fazzini e Arcobello vengono divisi, mentre Boedker viene inserito insieme a Morini ed Herburger.

I bianconeri iniziano meglio rispetto alle ultime uscite, concedendo poco e lavorando bene anche in boxplay. Conacher e Scherwey sono i più ispirati dalle parti di Irving, ma l’estremo difensore è sempre attento. All’11’ Arcobello sbaglia a tu per tu con Wüthrich. In powerplay gli ospiti si creano subito una buona occasione da un tiro di Alatalo, poi però pasticciano.

Nel periodo centrale è la squadra di McSorley a crearsi le migliori occasioni: pure con l’uomo in meno i bianconeri si rendono pericolosi a più riprese con Herburger e Bertaggia, ma la rete non arriva. È invece il Berna a passare in vantaggio al 37’29’’: Thomas si ritrova solo nello slot e supera Irving.

I padroni di casa sfiorano il raddoppio in entrata di terzo periodo, ma il tiro di Kahun – dopo 26’’ di gioco - si stampa sul palo. Al 43’ il casco giallo si rende però protagonista di una gomitata ai danni di Alatalo e la sua partita finisce lì: nei 5’ di powerplay i bianconeri non riescono però a rendersi davvero pericolosi. Al 54’ Henauer si invola verso Irving, ma scivola proprio davanti al portiere ospite. Al 56’ uno sciagurato errore di Thürkauf regala il disco a Thomas e Neuenschwander, con quest’ultimo che raddoppia. Il Lugano va in tilt e pochi secondi dopo Henauer porta i padroni di casa sul 3-0. Passano però 15’’ e i bianconeri provano a riaccendere la partita con la rete di Nodari. L’assalto finale però non sortisce gli effetti sperati: finisce 3-1.

IL TABELLINO

Berna – Lugano 3-1 (0-0, 1-0, 2-1)

Reti: 37’29’’ Thomas (Untersander) 1-0. 55’35’’ Neuenschwander (Thomas) 2-0. 56’01’’ Henauer (Conacher) 3-0. 56’16’’ Nodari (Morini) 3-1.

Spettatori: 13.966.

Arbitri: Hebeisen/Salonen (Schlegel/Gnemmi).

Penalità: 1x2’ + 1x5’ + pen. partita a Kahun c. Berna; 4x2’ c. Lugano.

Berna: Wüthrich; Untersander, Henauer; Thomas, Kahun, Scherwey; Andersson, B. Gerber; Conacher, Praplan, Moser; Thiry, C. Gerber; Fahrni, Bader, J. Gerber; Kast; Sciaroni, Neuenschwander, Berger; Näf.

Lugano: Irving; Alatalo, Riva; Bertaggia, Arcobello, Josephs; Nodari, Müller; Fazzini, Thürkauf, Haussener; Chiesa, Wolf; Boedker, Herburger, Morini; Villa, Traber; Vedova, Walker, Stoffel.

Note: Berna senza Blum, Daugavins, Jeffrey, Pinana e Ruefenacht (infortunati); Lugano privo di Carr, Guerra, Loeffel, Schlegel (infortunati) e Hudacek (in sovrannumero). Dal 58’36’’ Lugano senza portiere.

GLI ALTRI RISULTATI

Ginevra Servette – Ajoie d.r. 3-4. Zugo – Rapperswil 0-3. Ambrì Piotta - Davos 2-3.

LA CLASSIFICA

1. Davos 21/46. 2. Friburgo Gottéron 22/45. 3. Bienne 23/45. 4. Zugo 21/44. 5. Rapperswil-Jona Lakers 23/42. 6. ZSC Lions 20/36. 7. Losanna 21/30. 8. Ambri Piotta 22/29. 9. Berna 22/28. 10. Lugano 24/26. 11. Ginevra Servette 23/23. 12. SCL Tigers 23/20. 13. Ajoie 21/15.

©CdT.ch - Riproduzione riservata