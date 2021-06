La pandemia ha cambiato le nostre abitudini, nel quotidiano e nella vita lavorativa. Aumentando esponenzialmente le video call con parenti, amici e anche colleghi. Se in alcuni casi possiamo permetterci un abbigliamento più disinvolto, in altri dovremmo essere invece più curati. Un concetto che a molti sembrerebbe ovvio, eppure non è poi così scontato, come ha osservato la business image expert Isabella Ratti, che ha analizzato molti di questi aspetti nel suo nuovo libro «La tua immagine on e off line», edito da Dario Flaccovio e in uscita proprio oggi.