Sono tempi duri anche per le case anziani, strutture che ospitano le fasce della popolazione che, come le autorità ribadiscono da settimane, sono tra le più fragili di fronte alla minaccia del coronavirus. Ne sa qualcosa Silvano Morisoli, direttore del Settore anziani della Città di Bellinzona sotto il cui cappello stanno tre case di riposo, come venivano chiamate una volta, e il centro Somen dedicato ai soggiorni di breve durata. Con 278 ospiti e 360 collaboratori la reazione è stata ampia, come ha spiegato martedì al CdT in un’intervista telefonica. E da quando le visite ai residenti sono state completamente vietate a livello cantonale, lo scorso 9 marzo, sono stati introdotti cambiamenti volti a garantire comunque un’animazione, seppur ridotta, a beneficio degli anziani. E anche qui, come per sempre più ampie fasce della società ostaggio del virus, emerge con ogni evidenza l’importanza delle nuove tecnologie. «In collaborazione con l’Azienda multiservizi Bellinzona stiamo implementando la messa a disposizione di almeno un tablet per struttura affinché gli ospiti possano ricevere una visita virtuale da parte dei familiari, figli e nipoti, tramite le videochiamate». Una nuova possibilità, quindi, che andrà ovviamente coordinata in maniera ottimale perché verosimilmente la richiesta sarà elevata. Ma l’idea è lanciata, e ci si sta lavorando: per la prossima settimana si conta di essere operativi anche in questo senso.

Attività limitate ai piani

Tornando all’animazione quotidiana, ovviamente i cambiamenti sono stati importanti. Ma non così drastici come avremmo immaginato. «Da subito, dopo aver avvertito tutte le parti coinvolte compresi i familiari e introdotto varie regole tra cui la sospensione temporanea del volontariato, abbiamo deciso di garantire comunque un minimo di movimento ai residenti», spiega Silvano Morisoli. Insomma, nessuno rimane chiuso in camera, e così sarà anche in seguito, eccezion fatta ovviamente per chi dovesse avvertire dei sintomi influenzali o già non si muove per altri motivi. Nessun ospite si reca più al pianterreno per le normali attività di socializzazione, ma l’animazione è garantita ai piani, benché in forma ridotta, con piccole attività come ad esempio la mini-tombola, ascolto di musica e altro. Oppure, come organizzato precedentemente il alcune sedi, dalla prossima settimana, la pratica ginnico-spirituale orientale del tai chi, in reparto, a gruppi ristretti.

Brevi uscite contro le tensioni

Inoltre, gli ospiti che si spostano da soli possono uscire nel giardino per brevi passeggiate, e scendono per il pranzo e per la cena, come prima dell’emergenza. Prendere un po’ d’aria con l’accompagnamento del personale anche solo per dieci minuti «risulta importante soprattutto per chi ha problematiche cognitive e legate alla demenza, soprattutto nel momento in cui proprio in considerazione di questo genere di patologie la situazione al piano diventa difficile». Si tratta infatti di sbloccare eventuali momenti pesanti o di tensione tramite una boccata di libertà all’aria aperta. «Si cerca insomma di portare un contributo nel momento in cui evidentemente anche l’anziano comincia ad avvertire delle difficoltà perché anche per lui la vita quotidiana è radicalmente cambiata» sottolinea il direttore. E con gli ospiti si parla. Facendo capire ad esempio a chi era abituato magari a fare un giro in città con i parenti, che per ora non può più, anzitutto per il loro stesso bene. Un compito non facilissimo, però. «In effetti è difficile far passare il messaggio e a tranquillizzarli tutti ma ci stiamo riuscendo» evidenzia Silvano Morisoli.

Periodo stressante

Ora il secondo step, che pare andare bene: «Verificare che tutti i collaboratori rimangano sani e rispettino le regole». Chiaramente il periodo, per il personale, è di stress. «Certo, però non stiamo registrando grosse difficoltà e ritengo stiamo reagendo bene perché non si sono create mancanze di personale». Tutto sotto controllo, dunque. «Al momento sì, comunque facciamo anche frequenti riunioni di coordinamento perché sappiamo che la situazione potrebbe peggiorare».

Silvano Morisoli, direttore delle case anziani di Bellinzona. ©CdT/Chiara Zocchetti

