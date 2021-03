Dialogo o non dialogo, spazio o non spazio. Oggi alla Foce il centro sociale il Molino ha organizzato un’assemblea allargata (non decisionale: lunedì ne verrà organizzata un’altra in cui parteciperanno i fedelissimi) per discutere la situazione e tentare di capire come affrontare la decisione del Municipio di disdire la Convenzione (dando agli autogestiti 20 giorni di tempo per lasciare gli spazi dell’ex Macello).