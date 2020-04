Musica e sport formano un binomio vincente per il nostro benessere. A rivelarlo non è il buon senso, ma la scienza. È recente, infatti, la pubblicazione sul magazine «Frontiers in Psychology» di una ricerca firmata da quattro università italiane, secondo cui ascoltare un determinato tipo di musica porterebbe a maggiori benefici sull’allenamento fisico. Nello specifico i ricercatori hanno analizzato l’effetto del tempo musicale su 19 donne impegnate in workout di resistenza o di esplosività, confrontando i risultati ottenuti in quattro differenti condizioni: in silenzio, con una musica a bassa intensità (90-110 bpm); media (130-150 bpm) o ad alta intensità (170-190 bpm).

La premessa dello studio chiamava in causa la frequenza cardiaca, considerando che quando questa è alta significa che l’esercizio è più vantaggioso in termini di forma fisica. I numeri hanno permesso agli studiosi di notare che quando il ritmo in cuffia è al massimo dell’intensità il battito del cuore accelera con la conseguenza di uno sforzo percepito più basso rispetto a quando si fa la medesima attività senza suono.

Detto in altre parole, le sette notte che superano i 170 bpm sortiscono l’effetto incredibilmente incoraggiante di far sentire meno la fatica. Un risultato sperimentale che sembrerebbe coinvolgere più la categoria della resistenza rispetto all’attività aerobica esplosiva: secondo Luca Ardigò – docente di Metodi e didattiche delle attività sportive nel dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’università di Verona – «i benefici sportivi correlati alla musica sono stati più evidenti nei volontari che facevano running e camminata piuttosto che workout in palestra con pesi e attrezzi». La playlist utilizzata dall’equipe nel corso della ricerca comprendeva titoli come «Cruel Summer» di Taylor Swift e «Basket Case» dei Green Day.

In attesa, dunque, di poter ricominciare a correre in mezzo alla natura, via libera agli allenamenti domestici a ritmo di musica.