Negli ultimi mesi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle l’importanza di una diagnosi precoce. Riconoscere per tempo i pazienti affetti dalla COVID-19 e isolarli ha contribuito a salvare migliaia di vite umane. Da anni la ricerca scientifica investe molto nello sviluppo di nuove tecnologie diagnostiche perché prevenire è sempre meglio – e più economico – che curare . Gli occhi degli scienziati sono ora puntati sugli aerosol che emettiamo quando parliamo o respiriamo . Si tratta di «esalazioni» molto preziose perché ricche di molecole che possono rivelare la presenza di infiammazioni, stati di stress fisico e addirittura la presenza di alcuni tipi di tumore . E se per l’uomo questa tecnica di rilevazione è relativamente nuova, alcuni animali sono abituati a identificare facilmente i campanelli d’allarme di una patologia grazie a un sistema olfattivo estremamente sviluppato.

In mancanza di un naso da segugio, l’intelligenza artificiale (IA) viene in soccorso alla scienza. I ricercatori della Loughborough University (Regno Unito) e dell’università di Edimburgo (Scozia), in collaborazione con il sistema sanitario nazionale scozzese, stanno mettendo a punto una tecnologia di IA in grado di «annusare» l’aerosol che emettiamo per poi trarre conclusioni sul nostro stato di salute.