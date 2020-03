I pollini di betulla sono tornati e con loro i sintomi dell’allergia, come naso che cola, occhi che lacrimano e difficoltà respiratoria. Chi è allergico ai pollini dovrebbe assumere ora i farmaci del caso. Allo stato odierno delle conoscenze, non è nota alcuna relazione tra allergie e contagio o gravità da malattia Covid-19. Chi ha un’asma grave rientra tuttavia nel gruppo delle persone particolarmente a rischio e deve proteggersi bene.

Secondo Regula Gehrig, biometeorologa presso MeteoSvizzera, la stagione pollinica della fortemente allergenica betulla è iniziata molto prima del normale, favorita dal caldo delle scorse settimane. Quest’anno è inoltre attesa una maggiore produzione di polline, un fenomeno che si verifica a ritmo biennale. Senza contare che pure i pollini di frassino hanno già fatto la loro comparsa da quasi due settimane. Sull’Altopiano e in Ticino, chi soffre di raffreddore da fieno deve prepararsi ad affrontare eventuali difficoltà respiratorie.

Ricordiamo che chi ha un’asma grave rientra nel gruppo delle persone particolarmente a rischio e deve proteggersi bene. Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina di aha! Centro Allergie Svizzera (www.aha.ch) dedicata a Covid-19, allergie e asma. Sul sito www.pollinieallergie.ch e nell’app «Pollini-News» si trovano preziose informazioni sulla situazione pollinica.